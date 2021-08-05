Четверо пострадавших в ДТП в Турции остаются в больнице

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Четверо пострадавших 2 августа в ДТП с автобусом в Турции туристов остаются в больнице, один из них - в реанимации. Об этом говорится в сообщении Ростуризма.

"В больнице остаются четверо российских туристов. Один из них находится в реанимации, двое были переведены из реанимации в обычную палату. Еще один пострадавший также находится в общей палате. Остальные были выписаны", - сообщили в Ростуризме.

Авария с автобусом, который перевозил российских туристов из поселка Конаклы, произошла 2 августа в районе курортного города Манавгат в провинции Анталья. Группа состояла из 22 человек, среди них находились девять детей, все туристы из Самарской области. По информации Ростуризма, в Россию вернулись 13 туристов, еще двое должны будут отправиться в ближайшее время.

Ростуризм продолжает держать ситуацию на контроле, подчеркнули в ведомстве.

Все медицинские расходы пострадавших российских туристов, а также иные расходы, связанные с их пребыванием на территории Турции и перелетом в Россию, будут покрыты за счет страховой компании и туроператора. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял решение об оказании материальной помощи семьям погибших и пострадавшим в ДТП.