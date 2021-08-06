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Полиция выставила посты в местах возможного передвижения сбежавших из ИВС

Проводятся проверочные и поисковые мероприятия

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Полиция Московской области выставила дополнительные посты и заслоны в местах возможного передвижения сбежавших заключенных из ИВС Истры.

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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"Подмосковная полиция выставила дополнительные посты, где могут находиться сбежавшие заключенные из ИВС", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что проводятся проверочные и поисковые мероприятия.

По предварительной информации, с 02:00 до 03:00 пять заключенных сбежали из ИВС в Истре через спецприемник, как предполагается, открутив замки дверей запрещенным в изоляторе гаечным ключом.

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