Полиция выставила посты в местах возможного передвижения сбежавших из ИВС

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Полиция Московской области выставила дополнительные посты и заслоны в местах возможного передвижения сбежавших заключенных из ИВС Истры.

Что известно о побеге заключенных из ИВС в Истре

На эту тему

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"Подмосковная полиция выставила дополнительные посты, где могут находиться сбежавшие заключенные из ИВС", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что проводятся проверочные и поисковые мероприятия.

По предварительной информации, с 02:00 до 03:00 пять заключенных сбежали из ИВС в Истре через спецприемник, как предполагается, открутив замки дверей запрещенным в изоляторе гаечным ключом.