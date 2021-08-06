Число пострадавших в ДТП с автобусом в Бурятии выросло до 25

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Количество пострадавших в результате ДТП с автобусом на перевале Пыхта в Бурятии выросло до 25. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что 14 человек госпитализированы после того, как автобус перевернулся. Пострадавшие получили травмы легкой степени тяжести. "По последним данным, в результате ДТП госпитализированы 25 человек", - сказал собеседник агентства.

Автобус перевернулся утром в пятницу. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МВД республики, ДТП произошло в результате того, что водитель не справился с управлением. В автомобиле находились 25 пассажиров - студентов одного из вузов.