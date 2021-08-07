В России за сутки потушили 71 лесной пожар на площади свыше 4,2 тыс. га

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 6 августа, в России лесопожарными силами ликвидирован 71 лесной пожар на площади 4 288 га. На 00:00 мск 7 августа на территории Российской Федерации действовало 180 лесных пожаров на площади 1 285 404 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

ТАСС, 7 августа. Сотрудники лесопожарных служб за сутки ликвидировали 71 лесной пожар на площади свыше 4,2 тыс. га. Об этом сообщает в субботу пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

От Карелии до Якутии. Где в России горят леса и какие меры поручил принять Путин

Наибольшая площадь возгораний наблюдается в Якутии - свыше 1,1 млн га. В Иркутской области горит свыше 110,3 тыс. га леса, в Красноярском крае - свыше 3,5 тыс. га, в Костромской области - 2 тыс. га. На площади менее 1 тыс. га действуют пожары в Республике Башкортостан, Вологодской области, Чукотском Автономном округе. Кроме этого, тушат два пожара на территории национального парка "Ленские столбы" в Якутии на площади 21 050 га, один пожар на площади 1 100 га в Мордовском заповеднике в Республике Мордовия, один пожар на площади 30 га в заповеднике "Шайтан-Тау" в Оренбургской области. Также лесные пожары зафиксировали в других регионах России.

В тушении участвуют 6 786 человек, задействовали 1 160 единиц техники, 33 воздушных судна задействовали в мониторинге и 18 - в тушении.

Пожароопасный сезон открыт во всех регионах России, режим ЧС ввели в восьми субъектах, особый противопожарный режим действует в 61 субъекте Российской Федерации.