Режим ЧС из-за пожара ввели в Кувандыкском городском округе Оренбургской области

ТАСС, 9 августа. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в Кувандыкском городском округе Оренбургской области, где с 6 августа полыхает природный пожар. Об этом в понедельник сообщило ГУ МЧС региона.

Где в России горят леса и какие меры поручил принять Путин

От Карелии до Якутии.

От Карелии до Якутии. Где в России горят леса и какие меры поручил принять Путин

На эту тему

"На территории округа введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Для контроля обстановки и поиска возможных очагов задействованы беспилотные летательные аппараты", - говорится в сообщении.

Пожар в Кувандыкском городском округе в окрестностях населенных пунктов Акчура, Малое Чураево, Новоказанка и Верхненазаргулово был зарегистрирован 6 августа. Он не угрожает населенным пунктам. Пострадавших нет.