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Лесные пожары в России

Режим ЧС из-за пожара ввели в Кувандыкском городском округе Оренбургской области

Беспилотные летательные аппараты привлекли для контроля и поиска возможных очагов

ТАСС, 9 августа. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в Кувандыкском городском округе Оренбургской области, где с 6 августа полыхает природный пожар. Об этом в понедельник сообщило ГУ МЧС региона.

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"На территории округа введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Для контроля обстановки и поиска возможных очагов задействованы беспилотные летательные аппараты", - говорится в сообщении.

Пожар в Кувандыкском городском округе в окрестностях населенных пунктов Акчура, Малое Чураево, Новоказанка и Верхненазаргулово был зарегистрирован 6 августа. Он не угрожает населенным пунктам. Пострадавших нет.

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РоссияЛесные пожары в РоссииОренбургская область
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