Маршрут сбежавших из ИВС в Истре пока не установили

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Маршрут передвижения пятерых сбежавших заключенных из ИВС в подмосковной Истре пока не удалось установить. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Что известно о побеге заключенных из ИВС в Истре

"Розыск по горячим следам никаких результатов не принес. Их следы оборвались в районе ж/д станции, дальнейший маршрут пока не установлен", - сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось, что зона их поиска расширена, ориентировки на сбежавших направлены во все подразделения полиции России.

В ночь на 6 августа пятеро заключенных сбежали из ИВС в Истре, открутив замки дверей гаечным ключом. Один из беглецов - Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве владельца "Мясной империи" Владимира Маругова. С ним из изолятора сбежали обвиняемые в краже еще четверо уроженцев Молдавии: Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря. Возбуждены два уголовных дела - о превышении должностных полномочий сотрудниками ИВС и по факту побега.

МВД России объявило награду в размере 1 млн рублей за информацию, которая поможет поймать Мавриди.