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НЛМК анализирует причины взрыва на территории кислородного цеха

Возгорание ликвидировали

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. НЛМК проводит анализ причин хлопка, произошедшего утром на территории кислородного цеха. Также оценят влияние взрыва на производство. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"09 августа в 10:00 на территории кислородного цеха НЛМК произошел хлопок, в результате было повреждено здание кислородно-распределительного пункта с возгоранием кровли. Возгорание ликвидировано. Пострадавших нет. Проводится анализ причин инцидента и оценка влияния на производство", - сообщили в компании.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что взрыв произошел в пристройке к конвертерному цеху № 2 Новолипецкого металлургического комбината в Липецке. Как добавили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, оперативному дежурному поступило сообщение о возгорании кровли на площади 40 кв. метров.

НЛМК временно приостановил работу конвертерного цеха №2 после взрыва.

Теги
РоссияЛипецкая область
На НЛМК в Липецке произошел взрыв
В результате инцидента никто не пострадал
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