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Дело Ивана Сафронова

Ивана Сафронова перевели в камеру с усиленными мерами безопасности

Перед дверью стоит дополнительная решетка, а у окна обустроена сигнализация, рассказал адвокат Иван Павлов

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Советник главы Роскосмоса, бывший журналист Иван Сафронов переведен в камеру с усиленными мерами безопасности после публикации его колонки в "Ведомостях". Об этом сказано в заявлении его адвоката Ивана Павлова.

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"После публикации его статьи в "Ведомостях" его сокамерника сразу отправили на этап, а самого Ивана переселили в другую камеру, расположенную рядом с карцером. Она отличается усиленными мерами безопасности: перед дверью стоит дополнительная решетка, а у окна обустроена сигнализация. Обыски стали привычным явлением, а руководящий персонал постоянно просит его не делать глупости, но не уточняет, какие именно", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось о переводе Сафронова в одиночную камеру "Лефортово". Незадолго до перевода Сафронов написал колонку в "Ведомостях" о расследовании дел о госизмене.

Бывшего журналиста газет "Коммерсантъ" и "Ведомости" Ивана Сафронова задержали 7 июля 2020 года. По версии ФСБ, он был завербован чешской спецслужбой в 2012 году. Задание, заключавшееся в сборе и передаче информации в отношении военно-технического сотрудничества РФ со странами Африки и деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке, он выполнил в 2017 году. В материалах следствия указано, что он работал на Управление по внешним связям и информации Чехии, при этом конечным получателем секретных сведений были США. Вину он не признает.

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