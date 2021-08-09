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Наводнение в Германии
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Spiegel: объем помощи пострадавшим от наводнения регионам ФРГ составит более €30 млрд

Средства поровну разделят между центром и регионами

БЕРЛИН, 9 августа. /ТАСС/. Объем пакета помощи на восстановление пострадавших от наводнения регионов Германии составит около €30 млрд. Об этом в понедельник сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

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По его информации, об объемах пакета помощи договорились во время видеоконференции главы канцелярий премьер-министров земель и представители кабмина ФРГ. Средства будут поровну разделены между центром и регионами. Власти Рейнланд-Пфальца оценили ущерб от наводнения в €15 млрд, Северного Рейна - Вестфалии - в €12-13 млрд. Кроме того, стихия причинила ущерб инфраструктуре - автодорогам и железнодорожным путям - на сумму примерно в €2 млрд.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на свой источник сообщило, что сумма, выделяемая на ликвидацию последствий удара стихии на западе страны, будет практически вдвое больше, чем планировалось ранее. Речь шла о как минимум €10 млрд.

В понедельник, выступая в ландтаге (земельном парламенте), премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет заявил, что фонду по преодолению последствий наводнения может потребоваться €20-30 млрд.

В середине июля на западе и юго-западе Германии шли ливни, которые стали причиной разрушительного наводнения. Из-за дождей из берегов вышли притоки Рейна Ар и Мозель, а также небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт. Под ударом стихии в основном оказались федеральные земли Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Общее число погибших во всех охваченных стихией населенных пунктах достигло 189, пострадали более 750 человек. После прошлого сильного наводнения в Германии в 2013 году пакет помощи составил €8 млрд.

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