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СМИ: во Франции убийцу священника перевели в психиатрическую клинику

Психологическое состояние подозреваемого несовместимо с нахождением под стражей, отмечает телеканал BFM

ПАРИЖ, 9 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы Франции перевели подозреваемого в убийстве священника во французском департаменте Вандея в психиатрическую клинику. Об этом в понедельник сообщил телеканал BFM.

По сведениям его источников, решение о переводе этого человека в психиатрическую клинику было принято, "поскольку его психологическое состояние несовместимо с нахождением под стражей (ранее выбранная мера пресечения)".

Подозреваемым является 40-летний руандиец, который сам явился в понедельник утром в полицию, чтобы сообщить о совершенном им убийстве священника, у которого он проживал. 18 июля 2020 года этот человек совершил поджог собора в Нанте, где он служил сторожем, после чего длительное время находился под стражей, однако был выпущен на свободу под судебный контроль весной 2021 года в ожидании предстоящего судебного процесса. Также известно, что до конца июля он в течение месяца находился в психиатрической клинике.

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