Дома в пострадавшем от лесного пожара селе Бясь-Кюель в Якутии построят на прежних местах

ЯКУТСК, 10 августа. /ТАСС/. Власти Якутии построят дома на прежних местах в селе Бясь-Кюель Горного района Якутии, который пострадал от перекинувшегося на постройки через минерализованную полосу лесного пожара. Об этом сообщает во вторник пресс-служба регионального правительства.

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"Изначально районные власти рассматривали вариант по предоставлению погорельцам новых земельных участков в другом конце поселка, но по многочисленным просьбам самих жителей решили восстановить дома на их прежнем месте. <…> Территорию [села] расчистят с помощью стройотрядов и волонтеров и в кратчайшие сроки приступят к строительству новых домов за счет республиканского бюджета. Уже сейчас идет отбор строительных компаний, готовых восстановить дома до наступления холодов", - говорится в сообщении.

По уточненным данным, пожар уничтожил 40 домов, из них 34 индивидуальных жилых дома и шесть многоквартирных, а также 15 гаражей, 24 бани и другие хозяйственные постройки. Кроме этого, пострадал коровник крестьянского хозяйства "Атамай" на 100 голов.

Отмечается, что индивидуальный подход будет к каждому погорельцу. "Желающие смогут получить денежную компенсацию на строительство домов в других населенных пунктах, в том числе в Бердигестяхе (райцентре - прим. ТАСС)", - добавили в пресс-службе.

Днем 7 августа в селе Бясь-Кюель Горного района, у которого действовали два пожара, верховой пожар из-за сильного ветра перекинулся на хозяйственные постройки села через минерализованную полосу, в селе началась эвакуация. В селе Бердигестях открыли три пункта временного размещения. Пострадавших нет. Как сообщил глава региона Айсен Николаев, жилые дома в селе построят жителям до 10 октября. Пострадавшим жителям направят выплаты, их детей отправят в детские лагеря, определят ущерб сельскохозяйственным предприятиям и личным хозяйствам по поголовью скота, им возместят утрату заготовленного сена и скота.