Авария в больнице Владикавказа произошла за час до запуска резервной кислородной линии

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 августа. /ТАСС/. Поломка кислородной системы в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи во Владикавказе, где после сбоя в подаче кислорода из-за аварии погибли 11 человек, произошла за час до планируемого запуска резервной кислородной линии.

Что известно о гибели пациентов в больнице Владикавказа

Об этом ТАСС сообщила во вторник заместитель главного врача больницы Ляна Гутиева.

"Мы провели вторую линию и должны были через час начать подачу кислорода. Уже дополнительно, чтобы проблем не было. Но катастрофа началась на час раньше", - сказала Гутиева.

Она добавила, что резервную линию смонтировали, чтобы разгрузить действующее оборудование, которое под высоким давлением подает кислород для больных с коронавирусной инфекцией.