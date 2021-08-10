{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧП с кислородом в ковидном стационаре во Владикавказе

Авария в больнице Владикавказа произошла за час до запуска резервной кислородной линии

Запасную линию смонтировали, чтобы разгрузить действующее оборудование
© Елена Цагараева/ТАСС

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 августа. /ТАСС/. Поломка кислородной системы в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи во Владикавказе, где после сбоя в подаче кислорода из-за аварии погибли 11 человек, произошла за час до планируемого запуска резервной кислородной линии.

На эту тему
Что известно о гибели пациентов в больнице Владикавказа
Что известно о гибели пациентов в больнице Владикавказа

Об этом ТАСС сообщила во вторник заместитель главного врача больницы Ляна Гутиева.

"Мы провели вторую линию и должны были через час начать подачу кислорода. Уже дополнительно, чтобы проблем не было. Но катастрофа началась на час раньше", - сказала Гутиева.

Она добавила, что резервную линию смонтировали, чтобы разгрузить действующее оборудование, которое под высоким давлением подает кислород для больных с коронавирусной инфекцией.

Теги
РоссияСеверная ОсетияЧП с кислородом в ковидном стационаре во Владикавказе
Пожар в Воронежском биосферном заповеднике локализован на площади 30 га
Представители регионального управления Госпожнадзора устанавливают точную причину возгорания
Читать полностью