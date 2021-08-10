Отравившиеся на сборах в Ростовской области дети отдыхали в центре "Донская Волна"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 августа. /ТАСС/. Дети, находившиеся на тренировочных сборах в Ростовской области, у которых накануне выявили признаки отравления, отдыхали в центре загородного отдыха "Донская Волна" в городе Волгодонске. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее пресс-служба следственного управления СК России по Ростовской области сообщила о выявлении с признаками отравления 31 ребенка, находившегося на тренировочных сборах в городе Волгодонске Ростовской области. На основании прокурорской проверки по данному факту возбудили уголовное дело.

"Управлением Роспотребнадзора по Ростовской области в связи с поступившей 9 августа года информацией об ухудшении состоянии здоровья несовершеннолетних, находящихся на тренировочных сборах в центре загородного отдыха "Донская Волна" ООО "Арт-сити" города Волгодонска Ростовской области были незамедлительно в тот же день начаты мероприятия по установлению причин <...> ухудшения здоровья детей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что специалисты провели отбор проб пищевой продукции и биоматериала, организовали комплекс первичных противоэпидемических мероприятий.

Источник ТАСС в медицинских кругах региона сообщил, что дети поступили в детскую больницу Волгодонска. При этом, по словам другого источника, госпитализировали пятерых несовершеннолетних. Дети приехали в Ростовскую область из разных регионов. По данным прокуратуры области, спортсмены находились на сборах по фехтованию. Надзорный орган проводит проверку соблюдения требований федерального законодательства в сфере охраны жизни и здоровья несовершеннолетних. Как отметили в пресс-службе прокуратуры, работа пищеблока приостановлена.

По версии следствия, симптомы отравления (тошнота, диарея и рвота) появились у спортсменов 9 августа после еды. Недомогание резко почувствовал 31 ребенок в возрасте от 10 до 14 лет. Сейчас состояние детей удовлетворительное.