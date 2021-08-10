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В больницах Кубани остается 51 ребенок после отравления в поезде

Состояние пациентов удовлетворительное

КРАСНОДАР, 10 августа. /ТАСС/. В больницах Краснодарского края остается 51 ребенок после того, как их госпитализировали с поезда Мурманск-Адлер с признаками отравления на выходных. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения края.

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6 августа дети, ехавшие в летние лагеря из Мурманска в Адлер, пожаловались на пищевое отравление после ужина в вагоне-ресторане. Возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

"Всего за 7, 8, 9 августа к нам в больницы обратилось 95 человек, дети. Вчера выписали 36, сегодня еще восемь, итого - 44. 51 ребенок остается в медицинских организациях", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что состояние всех госпитализированных оценивается как удовлетворительное.

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