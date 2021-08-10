В ростовской больнице остаются два ребенка, отравившихся на тренировочных сборах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 августа. /ТАСС/. Два ребенка остаются в детской инфекционной больнице Волгодонска, куда накануне доставили шесть несовершеннолетних, принимавших участие в тренировочных сборах, с подозрением на отравление. Об этом сообщили журналистам во вторник в городском управлении здравоохранения.

"По состоянию на 16:30 10 августа в детской инфекционной больнице получают лечение два ребенка, доставленные ночью с территории базы отдыха. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Дети получают необходимое лечение", - сообщили в управлении здравоохранения.

Отмечается, что четырех детей выписали из больницы, их забрали родители для продолжения лечения по месту жительства.

Во вторник стало известно о выявлении с признаками отравления 31 ребенка, находившегося на тренировочных сборах в городе Волгодонск Ростовской области. По данным прокуратуры области, спортсмены находились на сборах по фехтованию. Источник ТАСС в правоохранительных органах региона сообщал, что дети приехали на сборы из Ростовской области и Краснодарского края.

На основании прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"). По версии следствия, симптомы отравления (тошнота, диарея и рвота) появились у спортсменов 9 августа после еды. Недомогание резко почувствовал 31 ребенок в возрасте от 10 до 14 лет.