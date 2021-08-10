Самолет Ил-76 МЧС и 100 спасателей вылетели в Якутию на тушение пожара

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Первый эшелон спасателей на самолете Ил-76 МЧС РФ вылетел из Подмосковья в Якутию для тушения лесных пожаров, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

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"Самолет Ил-76 МЧС России с первым эшелоном спасателей вылетел из международного аэропорта Жуковский. На борту [находятся] 100 специалистов Ногинского спасательного центра МЧС", - сказали в ведомстве.

Спасатели везут с собой автономный лагерь. Отмечается, что они будут работать в районах, где сложилась наиболее сложная обстановка с пожарами. Там они будут защищать от огня населенные пункты.

Также в Якутию направлены два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС.

Ранее сообщалось, что по поручению президента РФ Владимира Путина глава МЧС России Евгений Зиничев распорядился увеличить группировку сил и средств для тушения пожаров в Якутии. В республику будут направлены два самолета Бе-200 и самолет Ил-76 со спасателями Ногинского и Тульского спасательных центров МЧС России в количестве 200 человек.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям Якутии запрещено посещать леса. С 8 августа в республике введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. По последним данным, в регионе площадь возгораний составляет 1,41 млн га. За сутки ликвидировано семь пожаров на общей площади свыше 253 тыс. га.