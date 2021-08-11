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ЧП с кислородом в ковидном стационаре во Владикавказе

В больницу Северной Осетии доставили еще 20 тонн кислорода из Краснодара

В настоящее время завершены работы на месте прорыва магистральной линии

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 августа. /ТАСС/. Еще 20 тонн кислорода доставили в больницу Северной Осетии, где из-за прорыва магистральной линии подачи кислорода погибли 11 пациентов. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

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"20 тонн кислорода доставили сегодня рано утром из Краснодара во Владикавказ, в РКБСМП (Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи - прим. ТАСС). Обеспечить медучреждение необходимыми объемами кислорода поручил врио главы региона Сергей Меняйло. Он лично контролирует ситуацию", - говорится в сообщении.

В настоящее время завершены работы на месте прорыва магистральной линии, проводится тестирование работы всей системы. Пациенты реанимационного отделения больницы обеспечены кислородными баллонами.

 

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РоссияСеверная ОсетияЧП с кислородом в ковидном стационаре во Владикавказе
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