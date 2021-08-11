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ЧП с кислородом в ковидном стационаре во Владикавказе
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Меняйло заявил, что проблемы с кислородом в больнице во Владикавказе были и в 2020 году

Глава Северной Осетии подчеркнул, что емкости с кислородом эксплуатировались без надлежащей документации

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 августа. /ТАСС/. Первые результаты проверки в больнице Северной Осетии, где скончались 11 человек, показали, что проблемы с подачей кислорода были и в прошлом году, а емкости с кислородом эксплуатировались без необходимой документации.

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Об этом сообщил врио главы республики Сергей Меняйло на своей странице в Facebook.

"Правоохранительными органами проводится тщательная проверка. Первые результаты показали, что проблемы с подачей кислорода возникали еще в прошлом году, а емкости с кислородом эксплуатировались без надлежащей документации", - говорится в сообщении.

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РоссияСеверная ОсетияЧП с кислородом в ковидном стационаре во Владикавказе
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