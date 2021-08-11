Меняйло заявил, что проблемы с кислородом в больнице во Владикавказе были и в 2020 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 августа. /ТАСС/. Первые результаты проверки в больнице Северной Осетии, где скончались 11 человек, показали, что проблемы с подачей кислорода были и в прошлом году, а емкости с кислородом эксплуатировались без необходимой документации.

Что известно о гибели пациентов в больнице Владикавказа

Об этом сообщил врио главы республики Сергей Меняйло на своей странице в Facebook.

"Правоохранительными органами проводится тщательная проверка. Первые результаты показали, что проблемы с подачей кислорода возникали еще в прошлом году, а емкости с кислородом эксплуатировались без надлежащей документации", - говорится в сообщении.