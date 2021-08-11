В больнице Северной Осетии, где погибли люди, назначили врио главврача

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 августа. /ТАСС/. Врио руководителя больницы в Северной Осетии, где погибли пациенты, назначен Олег Томеев вместо задержанного главврача.

Что известно о гибели пациентов в больнице Владикавказа

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Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

"Врио главврача КБСП (Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи - прим. ТАСС) назначен Олег Томеев", - говорится в сообщении.

С мая 2020 года по март 2021 года Томеев занимал пост врио руководителя клинической больницы скорой помощи, а также территориального Центра медицины катастроф.