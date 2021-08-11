Власти Москвы уточнили, что в ДТП с автобусом и двумя машинами пострадали четыре человека

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Четыре человека пострадали при столкновении автобуса и двух автомобилей на 9-й Парковой улице в Москве. Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"По уточненным данным, в автомобилях пострадало четыре человека, они госпитализированы в городские больницы", - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что около 20:00 на 9-й Парковой улице в районе дома № 23 произошло ДТП с участием двух автомобилей и автобуса, в котором пострадали пять человек. Машины въехали в заднюю часть автобуса, стоявшего перед пешеходным переходом.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь, причины происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД.

Источник в правоохранительных органах также сообщил ТАСС, что в аварии пострадали четыре человека. По его словам, одна из пострадавших - беременная женщина, которая находилась в момент аварии в такси.