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Побег заключенных из ИВС в Истре
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Двое задержанных за побег из ИВС Истры признали вину

Денис Грозаву и Иван Цуркану скрывались на съемной квартире в Подольске
' Следственный комитет РФ/YouTube'

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Двое задержанных в среду вечером за побег из истринского ИВС на допросе признали вину.

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"Да, вину свою признаю", - говорят оба задержанных на видео допроса, опубликованном Следственным комитетом РФ.

Накануне были задержаны двое из пятерых сбежавших заключенных - 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану. Они скрывались на съемной квартире в Подольске, где и были обнаружены оперативниками. Вместе с ними находились арендаторы квартиры - мужчина и женщина, которые подозреваются в пособничестве побегу путем предоставления укрытия фигурантам. Еще один сбежавший сам сдался полиции. Он доставлен в ГСУ СК по Московской области для допроса.

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РоссияПобег заключенных из ИВС в Истре
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