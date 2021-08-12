Двое задержанных за побег из ИВС Истры признали вину

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Двое задержанных в среду вечером за побег из истринского ИВС на допросе признали вину.

Что известно о побеге заключенных из ИВС в Истре

"Да, вину свою признаю", - говорят оба задержанных на видео допроса, опубликованном Следственным комитетом РФ.

Накануне были задержаны двое из пятерых сбежавших заключенных - 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану. Они скрывались на съемной квартире в Подольске, где и были обнаружены оперативниками. Вместе с ними находились арендаторы квартиры - мужчина и женщина, которые подозреваются в пособничестве побегу путем предоставления укрытия фигурантам. Еще один сбежавший сам сдался полиции. Он доставлен в ГСУ СК по Московской области для допроса.