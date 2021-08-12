Глава МЧС распорядился при необходимости увеличить группировку на тушении пожаров в Якутии

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Глава МЧС России Евгений Зиничев распорядился при необходимости увеличить группировку пожарных, защищающих от огня якутские села. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

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"Пожарам, которые находятся вблизи населенных пунктов, нужно уделять особое внимание. Продолжать держать на контроле и при необходимости увеличивать количество техники и личного состава. Защита населения - наша основная задача", - цитируют в пресс-службе Зиничева, находящегося с рабочей поездкой в Якутии.

Министр вместе с главой региона Айсеном Николаевым совершил облет охваченных огнем территорий республики. В частности, они осмотрели с воздуха развитие пожаров вблизи населенных пунктов Орто-Сурт, Ерт, Кептин и Асым. Возгорания находятся от них на расстоянии от пяти до 15 км и пока не представляют угрозы домам.

Также Зиничев и Николаев прилетели в село Бясь-Кюель, в котором от лесного пожара сгорели дома. Там уже начались восстановительные работы. "В ближайшее время на месте пострадавших частных домов будут возведены благоустроенные дома из МХМ-панелей. В настоящий момент эвакуированные жители села находятся в пунктах временного проживания", - добавили в МЧС.

Глава МЧС, также провел совещание с местными властями. "У Рослесхоза остаются те же задачи, что и были - организация и тактика тушения лесных пожаров, руководство привлеченными силами. Но координацией всех имеющихся сил и средств будет заниматься МЧС России", - уточнил он задачи для ведомств.