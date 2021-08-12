Еще два вертолета МЧС направят на борьбу с лесными пожарами в Якутии

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Вертолеты Ми-8 и Ми-26 МЧС России направят на тушение лесных пожаров в Якутии, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

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"13 августа в Якутию для усиления авиагруппировки прибудут еще два вертолета - Ми-8 из Благовещенска и Ми-26 из Хабаровска", - сказали в пресс-службе. В готовности к отбытию находятся 100 сотрудников Сибирского спасательного центра МЧС.

Ранее по поручению президента России МЧС направило в Якутию три самолета и 200 спасателей.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля местным жителям запретили посещать леса. С 8 августа в республике ввели режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. В регионе действует 168 природных пожаров.