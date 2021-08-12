В WWF заявили, что пятно в Черном море вызвано разливом нефти

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Пятно в Черном море вызвано нефтеразливом у причала в Новороссийске, что подтверждается снимками со спутников Европейского космического агентства. Об этом заявил ТАСС в четверг руководитель программы по экологической ответственности бизнеса Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Книжников.

Ранее глава Каспийского трубопроводного консорциума (Николай Горбань заявил, что пятно в Черном море возле места разлива нефти на терминале под Новороссийском, попавшее на фотографию, сделанную после шторма, не является нефтяным.

"С помощью открытых для общественности снимков Европейского космического агентства эксперты WWF обнаружили 7 августа небольшое пятно в зоне причального устройства. Точно такой же снимок через сутки показал это пятно в динамике, с увеличением площади. Зная, какие там течения и первоначальное сложение пятна, у нас есть уверенность, что на втором снимке мы выявили то же нефтяное загрязнение. Конечно, возможны другие явления на морской поверхности, которые могут давать похожее изображение, но поскольку у нас есть динамика, то мы считаем, что это следствие загрязнения КТК", - сказал Книжников.

Ранее WWF заявил, что образовавшееся после нефтеразлива пятно в Черном море под Новороссийском по большей части улетучилось, однако вероятность загрязнения моря и берегов тяжелыми фракциями сохраняется.