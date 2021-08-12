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Прокуратура начала проверку после взрыва в маршрутке в Воронеже

Проверят не только обстоятельства инцидента, но и пассажирские перевозки в целом

ТАСС, 12 августа. Прокуратура организовала проверку по факту взрыва в маршрутке в Воронеже, в результате которого пострадали 12 человек. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.

"По факту происшествия проводится процессуальная проверка, ход которой взят на контроль прокуратурой области. Кроме того, организована прокурорская проверка исполнения законодательства в сфере перевозки пассажиров", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 12 августа в маршрутном автобусе ПАЗ произошел взрыв газового оборудования. Пострадали, по предварительным данным, 12 человек, как минимум одна из травмированных находится в крайне тяжелом состоянии. Профильные службы обследуют транспорт, отрабатывается несколько версий произошедшего.

Теги
РоссияВоронежская область
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