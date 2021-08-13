Власти Керчи сообщили, что ситуация с подтоплениями в городе стабильная

В результате подъема воды в реках из-за сильных дождей в Керчи оказались подтоплены стадион, оптово-розничный рынок и рыбоконсервный завод "Пролив". На снимках в соцсетях видно, что вода потоком течет по некоторым улицам города.

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Власти Керчи считают ситуацию с подтоплениями улиц города стабильной, речи об эвакуации населения сейчас не идет, сообщил в пятницу после ночного объезда территорий врио главы администрации Святослав Брусаков.

"Мы по прогнозам видим, что пока ситуация стабильная. По прогнозам различных синоптиков, ситуация к утру может улучшиться, а не ухудшиться. Мы мониторим, в любом случае держим руку на пульсе, все службы готовы, чтобы обеспечить максимальный сток воды", - сказал Брусаков.

По его словам, в городе работают восемь единиц тяжелой техники, при необходимости будет задействована также техника Росгвардии и Минобороны. Также подготовлены мешки с песком для отвода потоков воды при необходимости. "Никакой речи об эвакуации нет. Пусть люди будут спокойны. Но в то же самое время документы чтобы были с собой, надо быть готовыми", - добавил Брусаков.

Штормовое предупреждение на полуострове действует с понедельника. При этом начальник ГУ МЧС России по региону Аркадий Ожигин ранее сообщил, что наиболее интенсивные осадки на востоке Крыма ожидают в ближайшие два дня.

Крым ранее за лето дважды пострадал от сильных дождей. 16-20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля - на Бахчисарайский район. На полуострове были подтоплены дома, эвакуированы их жильцы. Жертвами стихии стали два человека, около 60 пострадали, одна женщина пропала без вести. Сейчас продолжается восстановление городов и поселков после непогоды.