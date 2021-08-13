Экологи сообщили об отсутствии пятен на поверхности озера на Камчатке, где упал вертолет

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 августа. /ТАСС/. Масляных пятен, которые обычно появляются на глади воды при утечке топлива, на поверхности Курильского озера, где утром в четверг упал вертолет, не обнаружено, сообщает в пятницу пресс-служба Кроноцкого заповедника.

"Научные сотрудники КамчатНИРО (Камчатского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии) и заповедника провели обследование акватории Курильского озера, в том числе вдоль береговой линии, на предмет выявления признаков разлива авиационного топлива. Масляных пятен на поверхности воды и характерного запаха нефтепродуктов не обнаружено", - говорится в сообщении.

В пресс-службе заповедника также рассказали, что упавший вертолет, возможно, будут поднимать из воды с помощью понтонов.

"Сегодня с помощью глубоководного оборудования будут обследованы глубины 130-140 м на месте падения вертолета М-8 с туристами. Разрабатывается план подъема вертолета с помощью понтонов", - добавили в заповеднике.

Ранее эколог Сергей Коростелев сообщал ТАСС, что крушение вертолета может представлять опасность для экосистемы самого крупного нерестилища нерки в России - Курильского озера, если из воздушного судна начнет вытекать топливо или другие технические жидкости. Он добавил, что озеро, где произошла трагедия, вулканического происхождения, очень глубокое - глубина достигает 316 м, из-за чего рельеф дна там мало изучен.

Курильское озеро - самое крупное нерестилище нерки в России. Находится на территории Южно-Камчатского заказника, является одним из самых популярных мест для туристов. Летом во время туристического сезона на озеро прилетает в среднем по пять-семь вертолетов с туристами в день.