Ространснадзор проведет проверку перевозчика по факту взрыва в автобусе в Воронеже

МОСКВА, 13 августа./ТАСС/. Ространснадзор проведет внеплановую проверку перевозчика ООО "АТП-1" по факту взрыва маршрутного автобуса в Воронеже, который произошел в четверг.

Взрыв в автобусе в Воронеже.

Взрыв в автобусе в Воронеже. Главное

На эту тему

Об этом сообщили в пресс-служба ведомства.

"Федеральная служба по надзору в сфере транспорта начала внеплановую проверку в отношении перевозчика ООО "АТП-1" по факту взрыва в автобусе, который произошел 12 августа 2021 года в Воронеже", - говорится в сообщении.

Ведомством создана комиссия для проведения проверки, на месте происшествия находится заместитель руководителя Ространснадзора Александр Проходцев.