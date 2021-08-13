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Взрыв в автобусе в Воронеже
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Ространснадзор проведет проверку перевозчика по факту взрыва в автобусе в Воронеже

На месте происшествия находится заместитель руководителя ведомства Александр Проходцев

МОСКВА, 13 августа./ТАСС/. Ространснадзор проведет внеплановую проверку перевозчика ООО "АТП-1" по факту взрыва маршрутного автобуса в Воронеже, который произошел в четверг.

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Взрыв в автобусе в Воронеже.

Об этом сообщили в пресс-служба ведомства.

"Федеральная служба по надзору в сфере транспорта начала внеплановую проверку в отношении перевозчика ООО "АТП-1" по факту взрыва в автобусе, который произошел 12 августа 2021 года в Воронеже", - говорится в сообщении.

Ведомством создана комиссия для проведения проверки, на месте происшествия находится заместитель руководителя Ространснадзора Александр Проходцев.

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РоссияВоронежская областьВзрыв в автобусе в Воронеже
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