Водитель, сбивший на тротуаре в Воронеже трех человек, отказался от медосвидетельствования

ВОРОНЕЖ, 13 августа. /ТАСС/. Водитель иномарки, сбивший на тротуаре в Воронеже троих пешеходов, отказался от медицинского освидетельствования. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы УМВД по Воронежской области Наталья Куликова.

"Водитель отказался проходить медосвидетельствование на состояние опьянения", - сообщила собеседница агентства.

13 августа на проспекте Труда в Воронеже водитель автомобиля Opel выехал сначала на встречную полосу, затем на пешеходный тротуар, где сбил двух мужчин и женщину. Пострадавших госпитализировали, их состояние оценивается как тяжелое.

В качестве предварительной рассматривалась версия о том, что водитель мог уснуть за рулем. По факту ДТП организовали и проводят доследственную проверку, ход которой взяла на контроль прокуратура области.