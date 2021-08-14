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Падение вертолета Ми-8 на Камчатке
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На Камчатке подняли на берег одно из трех найденных тел погибших при крушении вертолета

По словам главы региона Владимира Солодова, на поверхность подняли тело пилота
© ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник"/ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 августа. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тела трех погибших при крушении вертолета на Камчатке, тело пилота поднято со дна Курильского озера, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Камчатки Владимир Солодов.

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"Поисковая операция на Курильском озере продолжается силами МЧС, Минобороны, Кроноцкого заповедника, Камчатского края. На берег поднято тело пилота, вблизи обломков вертолета на дне обнаружены тела еще двух человек. Работы будут проводиться все светлое время суток", - написал Солодов.

С помощью глубоководного аппарата удалось обнаружить корпус вертолета, который находится на расстоянии около 500 м от берега на глубине 110 м. Всего за сутки было обследовано 5 000 кв. м акватории озера, почти 27 тыс. кв. м дна, а также 5 кв. км территории с применением беспилотных летательных аппаратов.

Теги
РоссияКамчатский крайСолодов, Владимир ВикторовичПадение вертолета Ми-8 на Камчатке
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