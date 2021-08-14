Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже выросло до 22

ТАСС, 14 августа. Количество пострадавших в результате взрыва пассажирского автобуса в Воронеже, который произошел в четверг, выросло до 22. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"Число пострадавших от взрыва в воронежском автобусе выросло до 24 человек (двое умерли). Вчера еще двое человек обратились за медицинской помощью: один [находится] в состоянии средней тяжести, второй после оказания помощи от госпитализации отказался", - сообщил глава региона в субботу в своем Telegram-канале.

По его словам, в медучреждениях остаются 16 пострадавших. "Сегодня в БСМП № 1 лечение проходят 14 человек, один [находится] в реанимации в тяжелом состоянии. Остальные - в состоянии средней тяжести. В ВОКБ № 1 лечатся двое: один с ожогами первой-второй степени [находится] в реанимации, второй, которого вчера перевели из БСМП № 1, также находится в реанимации в тяжелом состоянии с ушибом легких и множественными ссадинами", - уточнил Гусев.

Взрыв в маршрутном автобусе ПАЗ произошел в четверг вечером в Воронеже. В настоящий момент отрабатывается несколько версий произошедшего, по факту ЧП возбуждено уголовное дело. Губернатор Воронежской области сообщил ранее, что родные погибших при взрыве автобуса получат компенсацию в размере 1 млн рублей, по 500 тыс. руб. выплатят тяжело раненным. Сумма компенсаций остальным пострадавшим определится позднее.