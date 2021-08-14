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Крушение российского самолета-амфибии в Турции

Трое из погибших при крушении самолета Бе-200 в Турции были жителями Кубани

Глава региона Вениамин Кондратьев выразил соболезнования семьям погибших

КРАСНОДАР, 14 августа. /ТАСС/. Трое из находившихся на борту самолета-амфибии Бе-200 Минобороны РФ и погибших при крушении в Турции являлись жителями Краснодарского края, сообщил в своем Telegram-канале в субботу губернатор региона Вениамин Кондратьев, выразив соболезнования.

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"В Турции разбился самолет Бе-200, экипаж которого погиб. На борту находились трое наших земляков, жителей края. Они участвовали в важной гуманитарной миссии, защищали жизни людей, боролись с пожарами. Выражаю глубокие соболезнования и искренние слова поддержки семьям погибших, Кубань скорбит вместе с вами", - говорится в сообщении Кондратьева.

Самолет-амфибия Бе-200ЧС Морской авиации ВМФ России разбился около 15:10 мск субботы, 14 августа, на юго-востоке Турции. На борту находились пять российских военнослужащих и трое турецких граждан, которые указывали экипажу очаги возгорания. Все они погибли. Президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу представить российских военных к государственным наградам посмертно.

Теги
ТурцияРоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский крайКрушение российского самолета-амфибии в Турции
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