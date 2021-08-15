Более 100 единиц техники усилили группировку сил при тушении пожаров в Якутии

ТАСС, 15 августа. Более 100 единиц техники за прошедшие сутки подключились к тушению природных пожаров в Якутии, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС по республике Саха (Якутия).

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"В настоящий момент на тушении задействовано свыше 4,9 тыс. человек и 867 единиц техники, привлеченных органами управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС и в рамках межведомственного маневрирования сил и средств федерального резерва МЧС России и Авиалесоохраны. За сутки общая группировка сил увеличилась на 45 человек и 101 единицу техники за счет наращивания на действующие пожары в пяти районах Якутии", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба ФБУ "Авиалесоохрана" сообщала, что количество термоточек на землях лесного фонда в республике сокращается, за прошедшие сутки их стало меньше на четыре. Всего в регионе действует 104 пожара на землях лесного фонда.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запретили посещать леса. В регионе ввели режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. На территории Республики Саха (Якутия) и Иркутской области с 13 августа ввели межрегиональный режим ЧС в связи с лесными пожарами.