Эрдоган выразил соболезнования в связи с крушением российского Бе-200ЧС

АНКАРА, 15 августа. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган выразил в воскресенье соболезнования в связи с катастрофой российского пожарного самолета Бе-200ЧС на юго-востоке республики.

Что известно о крушении российского самолета-амфибии в Турции

"Вчера в Кахраманмараше во время тушения пожара потерпел крушение пожарный самолет. В результате аварии погиб экипаж, состоявший из граждан России и Турции. Приношу свои соболезнования", - сказал он в ходе выступления в Стамбуле, трансляцию вел телеканал TRT.

Самолет-амфибия Бе-200ЧС Морской авиации ВМФ России разбился 14 августа на юго-востоке Турции. На борту находились пять российских военнослужащих и трое турецких граждан, которые указывали экипажу очаги возгорания. Все они погибли.

В субботу президент России Владимир Путин направил турецкому коллеге Тайипу Эрдогану телеграмму, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью находившихся на борту самолета граждан Турции. Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу представить российских военных к государственным наградам посмертно.