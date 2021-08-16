В Якутии за сутки ликвидировали 11 природных пожаров на площади свыше 42 тыс. га

ЯКУТСК, 16 августа. /ТАСС/. Специалисты за сутки ликвидировали в Якутии 11 природных пожаров на общей площади свыше 42 тыс. га. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления МЧС России.

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"За сутки ликвидировано 11 [природных пожаров] на общей площади свыше 42 тыс. га. На тушении задействованы свыше 4,9 тыс. человек и 869 единиц техники, привлеченных органами управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС и в рамках межведомственного маневрирования сил и средств федерального резерва МЧС России и Авиалесоохраны", - говорится в сообщении.

В населенных пунктах Ергелех, Орто-Сурт, Тастах, Кырыкый, Мельжехси, Ударник, Фрунзе, Едей и Бярийе задействовали специалистов МЧС России, проводится работа по расширению минерализованных полос и тушению отдельных очагов. За сутки авиацию МЧС России задействовали в Верхневилюйском районе, произвели три сброса, слили девять тонн воды.

По данным ГУ МЧС по региону, на территории Намского, Томпонского, Горного, Верхневилюйского, Усть-Алданского, Хангаласского и Чурапчинского районов сохраняется напряженная обстановка.

Как сообщил на брифинге первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Дмитрий Садовников, на территории региона действуют 163 природных пожара, из них тушат 54. По информации оперштаба Якутии, за сутки локализовали 11 пожаров на площади свыше 53 тыс. га, обнаружили восемь новых возгораний.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запретили посещать леса. В Якутии ввели режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. На территории Якутии и Иркутской области с 13 августа ввели межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами.