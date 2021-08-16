Площадь пожара возле детского лагеря в Башкирии увеличилась до 15 га

УФА, 16 августа. /ТАСС/. Площадь пожара возле детского лагеря в Абзелиловском районе увеличилась с 1 до 15 га, тушение продолжается, угрозы населенным пунктам нет. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в понедельник.

От Карелии до Якутии. Где в России горят леса и какие меры поручил принять Путин

"15 августа в 10:30 мск произошел природный пожар на площади 1 га на территории лесного фонда Абзелиловского района в 1 км от детского лагеря "Горное ущелье" в д. Зеленая Поляна. К месту пожара были направлены все экстренные службы. <…> На данный момент площадь пожара составляет 15 га. Тушение продолжается. Привлечены силы и средства территориальной подсистемы РСЧС в количестве 278 человек, 53 единиц техники", - говорится в сообщении.

Тушение пожара ведется с помощью ранцевых огнетушителей, создаются минерализованные полосы, территория опахивается тракторами. На защиту детского лагеря выставлено шесть единиц техники и 23 человека. Перехода огня на строения не допущено, угрозы ближайшему населенному пункту в 6 км нет, добавили в МЧС.

В воскресенье из лагеря были эвакуированы 750 детей и 87 сотрудников, которых перевезли в соседнее оздоровительное учреждение. Далее часть из них забрали родители. "В Магнитогорск на 19 автобусах были отправлены 467 человек - 412 детей, 55 человек персонала. Все дети переданы родителям. Пострадавших нет. Оставшиеся 370 человек, из них 338 детей и 32 сотрудника, размещены в санатории "Юбилейный", в домах отдыха "Юность" и "Березка", а также в детском оздоровительном лагере "Уральские Зори", - уточнили в ведомстве.