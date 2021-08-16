Под Воронежем задержали подростков, подозреваемых в убийстве своего пятимесячного сына

ВОРОНЕЖ, 16 августа. /ТАСС/. Следователи задержали 14-летнего подростка и 17-летнюю девушку, которые подозреваются в убийстве своего пятимесячного сына. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СК по Воронежской области.

Ранее сообщалось, что 12 августа в поселке Вишневка Богучарского района в доме нашли мертвого ребенка, который был рожден в марте 2021 года и проживал с несовершеннолетними родителями, которые учились в интернате. Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего").

"По подозрению в совершении указанного преступления задержаны 17-летняя мать погибшего и ее 14-летний сожитель", - говорится в сообщении регионального управления СК.

По данным пресс-службы ведомства, родители погибшего мальчика рассказали следователям, что оставили его без присмотра и ушли из дома, а после возвращения обнаружили ребенка без признаков жизни, лежащим головой в ведре рядом с кроваткой. Как уточняется в сообщении, о случившемся девушка сообщила своей бабушке, после чего со своим сожителем скрылась.

"Выдвинутая подозреваемыми версия будет в числе прочих проверена следственным путем. Кроме того, следователями будет дана надлежащая правовая оценка действиям либо бездействию должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также условиям проживания и воспитания ребенка", - говорится в сообщении СК по региону.

Как сообщалось, прокуратура также проводит проверку, в ходе которой уже выявлены серьезные нарушения в работе муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав, в районной больнице, в отделе полиции по Богучарскому району, в интернате, где учились несовершеннолетние родители погибшего ребенка.