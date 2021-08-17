В Жуковском ведут следственные действия по делу о крушении Ил-112В

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Следователи проводят следственные действия на летно-испытательной станции (филиал ПАО "Ил") в Жуковском по делу о крушении военно-транспортного самолета Ил-112В. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Сейчас на летно-испытательной станции ведутся следственные действия, в рамках которых изымают предполетную документацию и образцы топлива", - сказал источник. Он добавил, что Ил-112В пять дней назад прилетел из Воронежа для участия в форуме "Армия-2021". "Во время перелета из Воронежа в Жуковский никаких проблем на борту не возникало. Сам полет прошел в штатном режиме", - сообщили в правоохранительных органах.

Ил-112В во вторник вылетел из Жуковского в Кубинку для тренировочного полета. "Перед вылетом самолет прошел предполетную подготовку", - добавил собеседник агентства.

Другой источник ТАСС сообщил, что несмотря на крушение, в Летно-исследовательском институте имени М. М. Громова продолжаются тренировочные полеты и летные испытания других самолетов.