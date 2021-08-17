Ростехнадзор не обнаружил документов на кислородное оборудование в больнице Владикавказа

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 августа. /ТАСС/. Кислородное оборудование в Республиканской клинической больнице скорой помощи Северной Осетии, где были случаи гибели пациентов из-за поломки кислородной системы, эксплуатировалось без необходимых документов и не было зарегистрировано в госреестре опасных производственных объектов, сообщили во вторник ТАСС в Кавказском управлении Ростехнадзора.

9 августа в результате аварии в республиканской клинической больнице Северной Осетии девять человек с коронавирусом умерли из-за нехватки кислорода, они находились в крайне тяжелом состоянии. На следующее утро погибли еще два человека.

"При использовании стационарно-газифицированных станций для обеспечения больничного комплекса централизованной системой снабжения кислородом необходимо наличие проектной документации на монтаж, соблюдение требований изготовителя оборудования, установленных инструкцией по эксплуатации, регистрация в госреестре опасных производственных объектов, наличие лицензии на эксплуатацию взрывопожарных и химически опасных производственных объектов. <…> Ничего из этого в наличии пока не обнаружено", - говорится в ответе ведомства на официальный запрос ТАСС.

Также в управлении отметили отсутствие данных о наличии аттестации у лиц, ответственных за осуществление производственного контроля, и данных о проверке знаний у обслуживающего персонала больницы. "При этом в отношении учреждения ранее было возбуждено административное дело по признакам ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов")", - добавили в ведомстве.

При этом отмечается, что проверки кислородного оборудования больницы не проводились из-за отсутствия данных о нем в госреестре опасных производственных объектов (ОПО). "В настоящее время сотрудники Кавказского управления Ростехнадзора совместно с прокуратурой и правоохранительными органами принимают участие в проверочных мероприятиях", - также говорится в ответе управления.

Контроль других медучреждений

В настоящее время Кавказским управлением Ростехнадзора направлены запросы в Министерство здравоохранения Северной Осетии, а также в органы здравоохранения по СКФО о предоставлении сведений для последующего анализа и принятия мер по недопущению аналогичных аварий.

"Направлялись предостережения во все медицинские организации, имеющие признаки опасности и не зарегистрированные в государственном реестре ОПО. По состоянию на сегодняшний день не всеми руководителями медицинских учреждений проведена работа по приведению опасных производственных объектов в соответствие с установленными требованиями", - уточнили в управлении Ростехнадзора.

По данным врио главы Северной Осетии Сергея Меняйло, причиной ЧП в больнице стал прорыв трубы под землей. Врио министра здравоохранения региона Сослан Тебиев уточнил, что прорыв произошел на глубине около 1,5 м и сопровождался хлопком. Следователи 10 августа задержали главврача больницы по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть пациентов (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Суд отправил его под домашний арест сроком на два месяца.