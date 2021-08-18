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Падение вертолета Ми-8 на Камчатке

Тела всех погибших в авиакатастрофе с вертолетом на Камчатке подняли на поверхность

По словам главы региона, теперь перед спасателями стоит задача поднять корпус вертолета

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 августа. /ТАСС/. Тела всех семи пассажиров и командира воздушного судна, погибших при крушении вертолета Ми-8 в четверг на Камчатке, подняты со дна Курильского озера. Об этом сообщил глава региона Владимир Солодов.

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"Сегодня благодаря слаженной работе Минобороны, МЧС, Кроноцкого заповедника были подняты тела всех погибших при крушении вертолета на Курильском озере. Теперь перед спасателями стоит задача поднять корпус вертолета, это необходимо для проведения следственных действий, а также во избежание возможных негативных последствий для экологии", - написал губернатор в Telegram-канале.

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РоссияПриморский крайСолодов, Владимир ВикторовичПадение вертолета Ми-8 на Камчатке
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