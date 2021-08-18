Один из сорвавшихся с Ключевской сопки туристов мог быть депутатом из Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 18 августа. /ТАСС/. Депутат горсовета красноярского Железногорска Андрей Закалин мог быть одним из туристов, сорвавшихся при восхождении на вулкан Ключевской. Об этом в среду ТАСС сообщили в администрации города.

"По косвенной информации, информации с Камчатки, он был [там]. Официальной информации у меня об этом нет", - сказал собеседник агентства.

Сам Закалин на своей странице во "ВКонтакте" писал о путешествии на Камчатку. В среду вице-спикер Заксобрания Красноярского края Алексей Кулеш сообщил в Telegram-канале, что депутат погиб.

"Коллега, друг, добрый и отзывчивый человек. Андрей Закалин. Погиб. Нам всем кажется, что мы будем жить вечно. Что сухие сводки спасателей не про нас. Увы. Андрей жил полной жизнью, не экономил себя "на потом". Светлая память", - написал Кулеш.

"Информацию о гибели туристов мы пока не подтверждаем, пока спасатели не доберутся до них", - сказали ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС по Камчатскому краю.

Ранее сообщалось, что камчатские спасатели выдвинулись на помощь туристам, пострадавшим при восхождении на вулкан Ключевской. По имеющимся данным, двое мужчин сорвались с ледника во вторник. Также на помощь туристам из поселка Ключи Усть-Камчатского района следуют спасатели Ключевского филиала поисково-спасательного отряда. О состоянии пострадавших в настоящий момент информации нет. В МЧС подтвердили, что среди туристов был один гость Камчатки из Железногорска, а в мини-гостинице "Вулкан" ТАСС подтвердили, что Андрей Закалин в составе тургруппы, действительно, проживал в хостеле. "У нас жила вся группа, в том числе и Закалин. Четырнадцатого августа они выселились и уехали в поселок Ключи для восхождения на вулкан", - сказал администратор гостиницы.

Ключевская сопка - самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота - свыше 4,5 тыс. м. На вулкан ежегодно поднимаются десятки туристов.