В Симферополе арестовали одного из задержанных главарей местной ячейки "Хизб ут-Тахрир"

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу на два месяца одного из пяти задержанных в Крыму по подозрению в участии в деятельности запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир", сообщили в среду на сайте суда.

Адвокат Эмиль Курбединов во вторник сообщил ТАСС, что обыски проводились в пяти домах, четырех из пяти подозреваемых задержали на территории города Севастополя. "Избрать в отношении Ф., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.5 УК РФ, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 12 октября", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый организовал на территории Симферопольского района Крыма местную ячейку запрещенной организации и руководил ее деятельностью. "Ф., являясь руководителем местной ячейки международной террористической организации "Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"), умышленно, используя приобретенные им для этого специальные познания и агитационные навыки, осуществлял скрытную антироссийскую и антиконституционную деятельность в виде пропагандистской работы среди населения, склоняя местных жителей к участию в деятельности указанной террористической организации, организовывал и проводил конспиративные собрания", - отмечается в сообщении.

Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ, задержанные два главаря и трое участников запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир" вербовали в свои ряды крымских мусульман. В их домах обнаружено и изъято значительное количество запрещенных пропагандистских материалов, средства связи и электронные носители информации.