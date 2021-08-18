Дело возбудили на Алтае после ДТП с участием начальника отдела ГИБДД

БАРНАУЛ, 18 августа. /ТАСС/. Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело после ДТП на трассе в Шипуновском районе с участием начальника одного из районных отделов ГИБДД, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ в среду.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц") по факту ДТП в Шипуновском районе. По данным следствия, погибшие и их дети - жители Ставропольского края, они направлялись в аэропорт Барнаула", - сказали в пресс-службе, отметив, что полицейский возглавлял отдел ГИБДД по Михайловскому району.

ДТП произошло около 03:30 (23:30 мск) на 181-м км дороги А-322 Барнаул - Рубцовск - Граница с Республикой Казахстан. По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Creta, начальник отдела ГИБДД одного из районов края, ехал в направлении Барнаула, не справился с управлением и столкнулся со стоящим на обочине автодороги автомобилем MAN с полуприцепом. Два пассажира легкового автомобиля погибли на месте происшествия. Еще два пассажира, девочки 2005 и 2012 годов рождения, а также сам полицейский госпитализированы. По данным главного управления МВД РФ по Алтайскому краю, сотрудник полиции был в отпуске и трезв. По данному факту проводится служебная проверка.

В пресс-службе регионального Минздрава ТАСС уточнили, что пострадавшие в ДТП находятся в Шипуновской центральной районной больнице. "Состояние пациентов стабильное, удовлетворительное. По состоянию мужчины врачи проконсультированы краевыми нейрохирургами. Несовершеннолетние находятся под наблюдением специалиста районной больницы", - подчеркнули в пресс-службе.