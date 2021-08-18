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Двух фигурантов дела о запрещенной организации "Хизб ут-Тахрир" арестовали в Севастополе

Они вербовали в свои ряды крымских мусульман
© ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Суд в Севастополе отправил под стражу двух из пяти фигурантов дела о запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир", сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона в среду.

"Два фигуранта дела заключены под стражу в Севастополе", - сказал собеседник.

Как сообщили ранее в среду в Центре общественных связей ФСБ, задержанные на Крымском полуострове два главаря и трое участников запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир" вербовали в свои ряды крымских мусульман. В их домах обнаружено и изъято значительное количество запрещенных пропагандистских материалов, средства связи и электронные носители информации.

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