Компания БелаПАН заявила о задержании своего директора

МИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Директор - главный редактор информационной компании БелаПАН Ирина Левшина задержана после допроса в Следственном комитете (СК) Белоруссии. Об этом сообщил в среду Telegram-канал интернет-газеты компании Naviny.by со ссылкой на дочь задержанной.

"После допроса в СК Ирину Левшину увезут в ИВС на Окрестина. К ней допустили адвоката", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в изолятор временного содержания были доставлены бухгалтер БелаПАН Екатерина Боева и бывший директор Дмитрии Новожилов. С утра среды сотрудники правоохранительных органов Белоруссии провели обыски по месту проживания Левшиной, а также журналистов компании Ирины Турчиной, Захара Щербакова, замглавного редактора Александра Зайцева. После допроса были отпущены Зайцев, Турчина и Щербаков. По неофициальным данным представители БелаПАН задержаны в рамках расследования уголовного дела об организации и подготовки действий, грубо нарушающих общественный порядок. В настоящее время сайт БелаПАН недоступен.

В правоохранительных органах пока не комментируют данную информацию. "Пока нет информации для СМИ", - заявили ТАСС в управлении Следственного комитета по Минску.