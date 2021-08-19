В Якутск прибыл четвертый самолет Бе-200 МЧС

ЯКУТСК, 19 августа. /ТАСС/. Четвертый самолет Бе-200 МЧС России приземлился в аэропорту Якутска. Об этом сообщил в четверг генеральный директор АО "Аэропорт Якутск" Сергей Игнатенко в своем аккаунте в Instagram.

Лес, дым и огонь. Как в Якутии борются с лесными пожарами

Лес, дым и огонь. Как в Якутии борются с лесными пожарами Горящие леса и поселки — в фотопроекте ТАСС

"В аэропорт Якутск прибыло четвертое воздушное судно Бе-200ЧС. Базирование воздушных судов МЧС в нашем аэропорту имеет стратегическое значение в деле борьбы с лесными пожарами", - написал Игнатенко.

Как ранее в четверг сообщили в оперативном штабе Якутии, самолеты Бе-200 будут работать в Усть-Майском, Томпонском районах и на территории национального парка "Ленские столбы".

С 17 августа после открытия взлетно-посадочной полосы самолеты Бе-200 базируются в аэропорту Якутска. Ранее в аэропорту уже приземлились три Бе-200.

На территории Якутии действует 119 природных пожаров, за сутки ликвидировано 22 на площади свыше 309 тыс. га, локализовано 17. По данным регионального главка МЧС России, на тушении задействовано 3,2 тыс. человек и 567 единиц техники.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса, введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. В Якутии и Иркутской области с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами.