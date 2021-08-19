Глава Минэкономразвития: ни одна страна не сталкивалась с такими вызовами, как ЧС в Якутии

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил, что с такими вызовами, как природные пожары в Якутии в этом году, не сталкивалась ни одна страна мира.

От Карелии до Якутии. Где в России горят леса и какие меры поручил принять Путин

"Ни одна страна мира не сталкивается с такими вызовами [как Якутия]: горит площадь, достигающая почти семь млн га, это площадь среднеевропейской страны, миллионов футбольных полей. <...> Сейчас самое главное - защитить жизнь и здоровье людей. К сожалению, не всегда удается защитить имущество. Сочетание высокой температуры и сильного ветра иногда формирует условия, похожие на выстрелы огнемета", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Он отметил, что основная задача - консолидировать федеральные, региональные меры, работу органов власти и всех ведомств на том, чтобы не допустить в будущем такого прохождения стихии.

"Мы должны каждый населенный пункт защитить такими расстояниями, чтобы гарантированно огонь их не достигал. Превентивно наблюдать за терминальными точками, использовать методы зондирования земли, слаженно работать с космосом, со всеми информационными системами, чтобы на самой ранней стадии идентифицировать очаги и по возможности локализовать их", - добавил он.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запретили посещать леса, ввели режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. В Якутии и Иркутской области с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами.