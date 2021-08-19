Тела погибших туристов планируют доставить вертолетом с Ключевского вулкана

ТАСС, 19 августа. Для доставки с Ключевского вулкана тел двух погибших туристов могут использовать вертолет, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В настоящее время рассматривается применение вертолета для транспортировки погибших. Необходимость в применении авиации вызвана сложностью рельефа, высотой и крутизной склона, а также резко меняющимися погодными условиями", - сказали в ведомстве.

17 августа при совершении группой туристов, состоящей из 12 человек, восхождения на вулкан Ключевская сопка в Усть-Камчатском районе двое участников группы на высоте около 4,1-4,2 тыс. м оступились при спуске с ледника и сорвались со склона. 19 августа тело одного из них обнаружили спасатели на высоте 3,5 тыс. м, второго - на высоте 3,56 тыс. м.

Ключевская сопка - самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота - свыше 4,5 тыс. м. На вулкан ежегодно поднимаются десятки туристов.