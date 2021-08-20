К тушению природного пожара в курортной зоне на Камчатке подключились сотрудники МЧС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 августа. /ТАСС/. Сотрудники специализированной пожарно-спасательной части приступили к оказанию содействия сотрудникам лесоохраны в тушении природного пожара в Елизовском районе на площади 80 га, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России по Камчатскому краю.

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Природный пожар действует на сопке Бабий Камень на площади 80 га. Расстояние до ближайшего жилого поселка Термальный составляет 12 км. По оперативным данным, пожар не несет угрозы населенному пункту.

"С собой у спасателей имеется пожарная мотопомпа и кран-манипулятор. Кроме того, для оценки обстановки и мониторинга ситуации к работе были привлечены специалисты беспилотных авиационных систем Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Камчатскому краю", - говорится в сообщении.

Ранее в краевом правительстве ТАСС уточняли, что тушение пожара осложняется горной местностью. Всего к работам привлечены 33 человека, задействовано девять единиц техники.

Термальный - поселок в Елизовском районе Камчатки. В нем расположено несколько крупных баз отдыха с термальной водой.