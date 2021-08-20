Владимирских спасателей привлекли к тушению природных пожаров в мордовском заповеднике

ТАСС, 20 августа. Аэромобильную группировку спасателей из Владимирской области привлекли для ликвидации природного пожара, в частности, возникшего в заповеднике в Мордовии и дошедшего до окрестностей Нижегородской области. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области.

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"С целью ликвидации природных пожаров на территории Приволжского федерального округа в 06:00 мск 20 августа от Главного управления МЧС России по Владимирской области убыла аэромобильная группировка в количестве 12 единиц техники и 54 человек личного состава", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в составе группировки - сотрудники и техника от шести пожарно-спасательных отрядов и специализированной пожарно-спасательной части. Личный состав обеспечен всем необходимым имуществом и ресурсами. "Конечная точка прибытия - город Саров Нижегородской области, где сейчас введен режим чрезвычайной ситуации в связи с природными пожарами в мордовском заповеднике (город Саров непосредственно граничит с заповедником)", - добавили в сообщении.

Ликвидировать пожар будут десять пожарных автоцистерн, передвижная компрессорная станция для быстрой заправки дыхательных аппаратов пожарных, а также техника для развертывания полевого лагеря, отметили в пресс-службе.

Пожар в Мордовском государственном природном заповеднике им. П. Г. Смидовича начался 3 августа из-за грозового разряда. Площадь заповедника превышает 32,1 тыс. га. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории лесных участков, входящих в черту города Саров Нижегородской области, в связи с угрозой распространения огня с территории мордовского заповедника. Ранее для тушения пожара привлекли авиацию и два пожарных поезда.